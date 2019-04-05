民進黨總統初選協調下周五截止，但啟動協調至今蔡、賴未有交集，為確保總統蔡英文出線，繼近日傳出挺英派擬於下周三舉行的中執會上提出暫停初選的議案後，據了解，在民進黨內素有「大阿哥」之稱的桃園巿長鄭文燦也將於下周三發難，表態支持暫停初選，且此立場已在鄭所屬的新潮流內形成共識。

不過，鄭文燦稍晚透過發言管道表示，不知下周三提案一事，目前也並未就總統黨內初選提出任何報告。

蔡英文和前行政院長賴清德的總統候選人之爭進入倒數計時，為防止下周五（12日）協調破局，直接進行民調，結果恐對蔡英文不利，民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財日前發起連署，希望召開臨時全代會並暫停初選，《中國時報》今也報導挺英派擬於下周三的中執會中提案，終止黨內初選，並評估非新系若團結運作，就有可能通過此案。

據透露，目前已不止非新系會在下周三表態，新潮流也將聯手擋初選，屬新系的鄭文燦更傳將領頭發難。其實在去年11月24日縣巿長選舉民進黨大敗、蔡英文辭去黨主席後，鄭文燦就已表態挺小英連任，強調「她（指蔡英文）輸其他人也不會贏」，即使3月18日同屬新潮流的賴清德宣布要競逐黨內總統初選，鄭文燦還是堅定挺英，並直言「蔡英文連任，才能讓台灣走在正確的道路上」。

黨內人士說，現在在位的人已全部一面倒支持蔡英文，挺賴的全無公職，最近政院對各部會人事派任一把抓，且更動頻繁，都與固樁不無關係。

桃園市政府新聞處長詹賀舜說，目前並無所謂下周三中執會提案說法，鄭文燦市長本人也不知道有提案一事，他雖是5人協調小組成員之一，但目前並未就總統初選一事要提出報告。

(中時電子報)