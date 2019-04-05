日籍背包客鶴見寬治出生自平成元年，因日本5月1日即將改年號為令和，便決定在「平成時代」結束前的1個月內，來台灣單車環島做為紀念，孰料來台才第2天單車就破風了，所幸動漫迷警察發現鶴見寬治卡在路中間，上前協助解決他的難題，台日友好美事再添一樁。

清明連續假期首日，楊梅派出所警員蔡鋒霈在轄內車來車往的台1線路口實施號誌燈控管，發現有名單車騎士卡在路中不動，情況十分危險，便主動上前關心，結果發現是來台環島的日籍背包客所騎單車破胎。

蔡鋒霈一開始以中文和單車騎士對話時，單車騎士頻頻搖頭表示聽不懂中文，所幸身為動漫迷的蔡員對日文略懂一二，便以淺顯日文詢問是否需要協助，男子表示自己的公路腳踏車不明原因漏風，沒辦法騎車，且人生地不熟，緊張之下分不清南北方向，人車卡在路中不知如何是好。警方了解後便協助將男子人車帶返派出所，拿打氣筒協助男子將輪胎充飽氣，日籍背包客不斷向警方表達謝意。

據了解，1989年平成元年出生的鶴見寬治來自沖繩，因本月1日日本政府公布5月1日改元「令和」，便決定在「平成時代」結束前1個月之內，來台灣單車環島做為紀念，孰料出師不利單車破風，所幸經台灣警方協助下，讓他可以繼續完成環台行程，大讚「台灣人很有人情味」，為這趟旅程留下難忘的美好回憶。

(中時 )