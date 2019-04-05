衣索比亞航空ET302班機失事初步報告4日出爐，該航班從起飛到墜毀駕駛艙內的情形也隨之曝光，報告指出，機師在起飛後不久就發現飛機有問題，機頭4度自動朝下，機長至少喊了3次「拉起」試圖拉高機頭，與飛機搏鬥將近6分鐘後仍不幸墜毀。

衣索比亞航空ET302班機初步調查報告出爐，揭露飛機墜毀前人機互鬥6分鐘可怕過程，並排除人為操作不當因素。

衣航ET302班機首份官方初步報告4日出爐，美國有電視新聞網（CNN）引述自報告指出，ET302班機從起飛到墜毀短短6分鐘時間內所經歷的是簡直是去年印尼獅航空難的翻版。

報告指出，6分鐘內，飛機機頭4度自動朝下，機長3度對著副機師大喊「拉起」（pull up），機長與副機師兩人合力試圖拉起機頭，並且進行一系列措施以讓飛機保持飛行，卻仍無法奪回飛機控制權，最後當機師要掉頭返回機場時，飛機卻筆直朝下暴衝，直接墜毀。報告指出，當時機鼻朝下的角度是40度，飛機墜毀時的速度高達每小時575英里（約時速925公里）。

儘管初步報告並未點名「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS）是造成飛機墜毀主因，不過調查發現的各種跡象都讓人懷疑可能是攻角感測器數據有誤，導致系統自動壓低機頭釀禍。

報告指出，飛機起飛後不久，其中一座攻角感測器便傳送錯誤數據到機動特性增強系統，讓系統以為飛機有失速危機，因此不斷下壓機頭，機師一察覺到有異後便馬上按照緊急流程關閉自動系統，隨後使用備用手動輪來調整飛機角度，不過據一名駕駛737機型的機師表示，當時飛機飛行速度太快了，要手動調整根本不可能。

飛機墜毀前32秒鐘，機長與副機師持續試圖拉高機頭，報告指出，機師的努力確實短暫發生效果，不過5秒鐘後自動系統又自動開啟，機頭再度壓低，角度甚至比前一次更大，高達40度，讓飛機快速俯衝。

(中時電子報)