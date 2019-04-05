韓國女星張紫妍因不堪被公司脅迫提供性招待，10年前輕生身亡，得年29歲，因案件調查期限將至，同公司女星尹智吾最近以證人身分站出，卻也因此受到許多生命安全威脅，今(5日)她在IG透露，自己已經完成共16次的證詞筆錄，法官、檢察官等判定她不需要再接受調查，任務完成，她也將離開韓國。

尹智吾先前透露，很可惜張紫妍的案子每次出現進展，都會有其他事件出現吸引大眾注意，但她仍懇求媒體與社會大眾多關注此案，後來果真引來總統文在寅下達指示，要求檢警高層賭上性命徹查勝利夜店與張紫妍案，張案的調查期限因此被延長2個月，也就是今年5月底。

而身為證人的尹智吾曾多次透露受到被點名的媒體或不知名人士脅迫，住在政府提供住所的她，先前傳出家門疑被潑油和傳出煤氣味，她透過警方給的手錶報警卻過了9小時才得到回應，她向警方表示不安，對方卻回答她「身高超過170公分不容易被綁架或分屍」等荒謬回答，使大眾對她的生命安全十分憂心。

尹智吾今在IG表示：「第16次證詞是我能提供的最後一次證詞，法官、檢察官、歷史調查委員會都表示不需要進一步證詞，我能做的都已經完成」，她透露母親罹患乳癌，「就算我人不在韓國，也會建立起能幫忙自己的系統」，暗示之後將離開韓國，更說：「希望大家別太討厭我，就算只有幾秒，也請幫我母親禱告」，網友則說：「希望她能安全」、「不會討厭你的，辛苦了！」、「她一定覺得很絕望吧....一個國家連她的人生安全都保護不了」。

(中時電子報)