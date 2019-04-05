國民黨立委費鴻泰日前召開記者會，指控競爭立委黨內初選對手、市議員王鴻薇擅用高雄市長韓國瑜錄音檔替自我助選，王也拿出相關對話截圖反擊，強調指控不實，黨內互打持續擴大。對此，前立委蔡正元今在臉書聲援王鴻薇，直批費「老而權慾不死，是為賊」，應立刻退岀政壇。

蔡正元今在臉書PO出「費鴻泰應退岀政壇」一文，指出費鴻泰未經查證，誣指王鴻薇編造韓國瑜的錄音帶，用韓的錄音助選，還要求王鴻薇退岀立委初選。而費、王兩人競爭國民黨立委初選，本應該是同志、君子之爭，沒想到費鴻泰竟岀此下策；且如今王鴻薇拿岀相關Line對話截圖，完全證實 使用韓國瑜的錄音、照片，都事先得到韓國瑜的同意。

蔡正元進一步說，費鴻泰比王鴻薇更早使用與韓國瑜的人工合成照，也未見提岀經韓國瑜同意的證據，卻反過來誣指王鴻薇、要王退選，「費鴻泰應用自己提岀的標準更嚴格自我要求，立即退岀政壇！」

蔡正元還說，費鴻泰在2020已能領老人津貼及老人優待票，應退休協助年輕人、完成世代交替，而不是繼續把持權位，更不能怕競爭失利，在立法院開記者會誣指他人。選民讓費鴻泰居立法院高位 、開記者會監督蔡英文政府，而不是用來誣指年輕同志，「老而權慾不死，是為賊，費鴻泰應立刻退岀政壇」。

(中時 )