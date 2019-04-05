張庭瑚劇中對王淨深情告白。（東森提供）

張庭瑚（右）和宋柏緯。（東森提供）

吳岳擎（左）和謝翔雅拍一夜情的戲。（東森提供）

吳岳擎和謝翔雅緊張到不行。（東森提供）

吳岳擎喝了酒才上陣拍吻戲。（東森提供）

王淨與張庭瑚在台視、東森戲劇《愛情白皮書》劇中經歷多年分合，本周張庭瑚終於發動攻勢，在好友宋柏緯助攻下，終於在風箏下向王淨告白復合。劇組為這場戲到大溪拍攝，借來超多十多公尺的大型風箏。

演員們都是初次看到這麼多大型風箏，儘管拍攝現場都是強風，風大到披頭散髮，大夥仍玩得開心。王淨笑說，跟張庭瑚拍照時假裝開心追逐，連他們自己都搞笑稱是在玩「員外撲蝶遊戲」，直呼這場風箏戲令人難忘。

張庭瑚跟宋柏緯在現場跟老師學放風箏技巧，看到大風箏都要綁在車子上固定，讓他們很驚訝。張庭瑚表示：「我們如果要拉一個風箏，要至少6到8個人來拉，還要戴上很厚的麻手套才不會受傷，還有噴火龍造型的風箏，我跟宋柏緯超喜歡，覺得很酷。」王淨則開心說，「除了很長、很大型的風箏，還有小瓢蟲、鴿子造型的小風箏，超級可愛，今天劇中的造型，讓我有種自己是阿爾卑斯山少女的感覺」。

謝翔雅劇中深愛吳岳擎多年，更在男方死後為他產下1子，本周劇情將播出2人當年一夜情生下小良的劇情。這場一夜情橋段，讓他們拍攝前緊張到不行，因為都是第1次拍床戲，吳岳擎為了緩解緊張感，喝了酒才上戲，謝翔雅也有哭戲，因為哭了好幾個小時，下戲後雙眼紅腫到不行。

謝翔雅笑說，「雖說是酒後一夜情，但這場戲其實沒有拍的那麼肉慾，因為我們光是幫對方脫衣服都狀況百出。一下是誰的麥克風穿幫了、一下是誰又緊張到笑場了，連導演都受不了說我們這樣不夠激情，這樣小梁根本生不出來」。吳岳擎則是害羞笑說自己真的超級緊張，所以才想說要真的喝點小酒壯膽，結果一上戲還是緊張到手腳都不知道該往哪裡擺，整張臉都脹紅到不行。

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(中時 )