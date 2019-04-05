麗寶OUTLET MALL 正進行二期工程，5日上午傳出工人互毆，40歲何姓與林姓工人爆發口角衝突，遭對方以木頭角材痛毆，同事發現後趕緊通報119將何男送醫。警方在工人互毆3小時後，接獲何男同事報案，目前何男正在醫院治療，林男則沒有受傷，已派員到場了解衝突發生經過，若何男對林男提告，將會依傷害罪嫌移送法辦。

警方表示，肢體衝突發生在早上9點30分，當時其他工人看到地上有血跡，發現何男受傷，趕緊打電話通報119，將何男送至衛服部豐原醫院急救，警方則是在中午12點25分接獲受傷工人同事報案，已派員到現場了解。

警方詢問工地主任得知，何、林2人是因爆發激烈口角，演變成肢體衝突，並非工作分配不公平、結怨或其他因素，若何男對林男提告，將會依傷害罪嫌送辦。

豐原醫院指出，40歲何男到院時意識清楚，包括頭部、四肢有多處撕裂傷，左小指韌帶受傷開放性傷口，下頜骨及右手肱骨有骨折情形。頭部及左手掌分別縫合41針及5針，右手肱骨則以木板固定，經斷層掃描發現腦震盪現象，目前在加護病房觀察中。

(中時 )