35歲尤姓男子5日凌晨酒駕回家時，在市民大道、光復北路發現有警方盤檢，尤男心虛逆向閃入附近的單行道小巷，引發警方追查，尤男見狀竟加速向前強闖，造成1名員警受傷，警方見狀朝車連開3槍，但尤最後仍加速逃逸，凌晨3時才在母親勸說：「台北市監視器很多，一定會被找到。」選擇向警方投案。

大安警分局指出，凌晨1時警方在市民大道進行酒測臨檢時，發現1部賓士車火速閃入附近小巷，強行逆向引發警方懷疑，由同仁前往查探，該車隨後遭警方攔下，準備對其進行酒測。

男酒駕落跑遭警開3槍仍逃逸 母勸說投案。

尤男假意接受臨檢，但隨後竟加速衝撞逃逸，更造成1名員警受傷，警方見狀立刻開槍制止，不過尤最後仍僥倖逃走，但車子開至市民大道、松信路口時，車子也因慌張而撞上路樹，整台車卡住無法移動，心虛的尤索性棄車逃回家中。

尤回家後向母親告知此事，最後認為北市監視器眾多，加上卡在路邊的車子一定會被查出，於是在凌晨3時前往松山派出所投案，尤表示自己因喝酒，所以才會心慌拒檢，警訊被依妨害公務、公共危險等罪送辦。

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(中時 )