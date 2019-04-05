陸美兩國於華盛頓展開第九輪貿易談判，美國總統川普當地時間4日會見大陸國務院副總理劉鶴。川普在兩人開會前一同見記者時表示和大陸已經「非常接近達成貿易協議」，預料4周內有結果。川普又稱若雙方達成協議，將會和大陸國家主席習近平舉行峰會，但他仍指雙方有部分主要分歧未解決。

兩人在白宮橢圓形辦公室見面，有別於上次在同樣場地的會面，川普坐在自己的辦公桌後，而劉鶴這次並非坐在他對面，而是他的旁邊。川普表示中美雙方正在「總結階段」，並預測雙方會就「里程碑式的協定」宣布，他說：「我們正處於完成階段，我們看看會有什麼事發生。我們還有些問題要處理但距離不遠。」

川普強調，目前雙方在關稅和竊取知識產權兩項議題上依然有爭議，他會和劉鶴討論這兩大議題，雙方在這次會議中的進展很快。美國貿易代表萊特希澤亦指，中美仍有一些主要分歧需要解決。劉鶴則同意川普的言論，更向川普表示：「因為你直接介入，令我們有很大進展。」

據新華社報導，劉鶴在會面時也轉達了習近平的口信，表示在過去一個多月來，雙方的經貿團隊透過各種形式展開密集磋商，在兩國經貿協定文本關鍵問題上，取得新的實質進展。他希望雙方繼續本著互相尊重、平等互利的精神，解決雙方關切的問題，及早完成中美經貿協定文本談判。習近平願與川普保持密切聯繫。

劉鶴並認同陸美貿易磋商富有成效，特別是在經貿協定文本等重要問題上達成新共識，希望雙方在兩國元首共同指引下，在雙方關切的問題上取得更多進展，盡早完成談判。

川普回應，目前中美關係發展良好，處於歷史的高水準，「我期待在雙方達成協議後，與習近平舉行會晤，共同見證這一偉大時刻。」他同時感謝中方作整頓管制芬太尼類藥物的決定。

川普之前已在白宮向記者表示，中美貿易會談進展順利，並聲稱大陸將購入大量美國產品，不過美國堅持所有對於大陸貿易的擔憂都要解決，否則不會簽署協議。他說：「似乎雙方正穩步向達成協議之路進發，他們談及所有議題，沒有任何議題被忽略。那將會是個偉大的協議，但若協議有缺陷，我們不會簽署。」

《華爾街日報》和《紐約時報》等美國主流媒體，之前都報導川普會在與劉鶴會面時，宣布舉行中美元首峰會的計劃。不過外電引述一名白宮高級官員曾有關報導不實，該官員說：「白宮並不預期會宣布峰會舉行日期。」

(中時 )