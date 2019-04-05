新屋葉氏祭祖 萬人齊唱「葉五美頌」給祖先聽 14:192019/04/05 中時 邱立雅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新屋葉五美公祖塔清明祭祖今年有近萬人回鄉祭祖，場面浩大。（邱立雅攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新屋葉五美公祖塔清明祭祖今年有近萬人回鄉祭祖，人潮多也吸引不少業者前來擺攤。（邱立雅攝） 新屋葉五美公祖塔清明祭祖今年有近萬人回鄉祭祖，今年首度萬人合唱「葉五美頌」追思。（邱立雅攝） 新屋區葉五美公塔每年清明時節湧入來自全球各地的葉家人回鄉祭祖，今年更首創萬人大合唱，用「葉五美頌」追思前人。由於回鄉祭祖人潮多，現場也開放攤販進駐，甚至還有美式賣場辦會員卡攤位，場內溫馨祭祖、場外熱鬧市集的場面嚴肅中帶點輕鬆。 旅外48年的葉倫鈖表示，幾乎每年都要回來祭祖，看到親人很興奮、很激動。由於葉氏家族祖譜近15年未增修，今年在祭祖大典上，財團法人葉春日公祖祠也向親人們宣告請填寫異動表，明年將發行電子檔祖譜。 (中時 ) #祭祖 #親人 #新屋 #家族 #興奮 也許您會感興趣 推薦閱讀 清明炊粿不只祭祖 百位媽媽齊聲反家暴 19:072019/04/02 生活 中市府便民祭祖 清明節掃墓專車免塞車之苦 16:572019/04/03 生活 防墓地火警 竹市消防局設9處防災服務站 17:472019/04/03 生活 他拿芭樂祭祖遭母斥 網曝傳說… 09:272019/04/04 生活 祭祖掃墓防祝融 提水掃墓好安全 15:542019/04/04 生活 靈體恐會找上門！命理師：這3種人別去掃墓 20:442019/04/04 生活 祭祖新風俗 01:122019/04/05 生活 把握好天氣 掃墓祭祖後到綠博暢遊尋寶 11:532019/04/05 生活 新埔雙堂屋劉家掃墓 攤販做生意成特色 13:542019/04/05 生活 台南楠西江家清明祭祖 近300子孫齊聚 13:492019/04/05 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。