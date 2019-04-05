新屋葉五美公祖塔清明祭祖今年有近萬人回鄉祭祖，人潮多也吸引不少業者前來擺攤。（邱立雅攝）

新屋葉五美公祖塔清明祭祖今年有近萬人回鄉祭祖，今年首度萬人合唱「葉五美頌」追思。（邱立雅攝）

新屋區葉五美公塔每年清明時節湧入來自全球各地的葉家人回鄉祭祖，今年更首創萬人大合唱，用「葉五美頌」追思前人。由於回鄉祭祖人潮多，現場也開放攤販進駐，甚至還有美式賣場辦會員卡攤位，場內溫馨祭祖、場外熱鬧市集的場面嚴肅中帶點輕鬆。

旅外48年的葉倫鈖表示，幾乎每年都要回來祭祖，看到親人很興奮、很激動。由於葉氏家族祖譜近15年未增修，今年在祭祖大典上，財團法人葉春日公祖祠也向親人們宣告請填寫異動表，明年將發行電子檔祖譜。

(中時 )