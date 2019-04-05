已宣布參選2020總統的前新北市長朱立倫，7日將與國民黨主席吳敦義展開「吳朱會」，不過，對於朱主張兩人應公開見面展現黨的團結，國民黨中央今則表示，會後由文傳會統一轉述會談內容，形同拒絕。對此，新北市議員葉元之直言「不知黨中央在怕什麼」，既然這樣，「吳朱會」應延至「吳韓會」後，先確認高雄市長韓國瑜的意願，再看怎麼協助他。

好事多磨！ 藍基層看好「吳韓會」延期

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葉元之表示，朱立倫已經公開說若黨徵召韓國瑜，他全力支持，吳敦義要約大家見面，應該是先確定韓國瑜意願，既然「吳韓會」延後，朱、吳現階段好像也沒什麼好談的。

葉元之進一步說，就算吳敦義真的認為有先「吳朱會」的必要，那就更必須要公開透明，否則會給外界操作的空間，例如民進黨可能會見縫插針，胡亂評論會談內容，說誰在卡誰，甚至「利益交換」、「搓圓仔湯」傳言滿天飛，這對黨、對朱立倫，乃至於對韓國瑜，都是不可承受之重。

葉元之接著說，如今朱立倫要求會談公開，開大門走大路，營造團結氣勢，黨中央卻不願意，理由也說不清楚，實在不知道在怕什麼。他並建議，「吳朱會」乾脆延到「吳韓會」後，先確定韓國瑜意願，才有真正的議題好談，讓全黨團結，打贏總統選戰。

(中時 )