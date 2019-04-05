英國泰晤士報高等教育特刊3日發表「世界大學影響力排名」（University Impact Rankings），台灣共12所學校上榜，其中以私立慈濟大學第67名為台灣之冠，國立台灣大學排名第70，成功大學第80名。。

此排名為該特刊首度舉行，排名以17項聯合國永續發展指標（SDGs）中的11項作為評核標準，其中包括學術自由政策、校方對兩性平權、氣候變遷的努力等等，排名與一般學術研究標準排名結果不同，世界大學影響力排名涵蓋全球76國、462校，第1名為紐西蘭的奧克蘭大學（University of Auckland），第2名為加拿大的麥克馬斯特大學（ McMaster University），加拿大的英屬哥倫比亞大學和英國的曼徹斯特大學並列第3名，第5名則是英國的倫敦國王學院。

台灣方面，慈濟大學以第67名列居台灣之冠，其次為台灣大學（70名）、成功大學（80名）、亞洲大學、彰化師範大學、雲林科技大學、朝陽科技大學、中國醫藥大學等等。

(中時電子報)