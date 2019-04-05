《大政治大爆卦─無色覺醒》拱韓第一步公開遭拒 4／7、4／8兩太陽朱王過招 14:202019/04/05 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨究竟到底由誰代表黨選2020總統大選，至今仍未揭曉，其中呼聲最大、民調最高的高雄市長韓國瑜，被看好能單挑總統蔡英文、前行政院長賴清德。 中天新聞 直播 高雄議員遭網路霸凌恐嚇！矛頭直指韓粉、對岸網軍？《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局每週一至週日下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 不讓柯摸魚 議員放話問好問滿 04:102019/04/01 政治 違憲的兩岸連環鎖 04:102019/04/01 政治 第31屆亞洲小姐首度在高雄舉辦 可望行銷高雄之美 11:322019/04/01 政治 李鴻源北市府晨會 告誡柯政治問題要自己決定 10:302019/04/02 政治 總統送禮物 興華國小歡度「總統級」兒童節 18:542019/04/02 政治 外漂子弟上海組團 用Li-Ho行銷高雄 04:092019/04/04 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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