艾麗高登穿的rag ＆ bone Dre褲腳不收邊低腰丹寧褲，1萬1000元。（rag ＆ bone提供）

rag ＆ bone的Ruth超高腰及踝丹寧寬褲，1萬2000元。（rag ＆ bone提供）

rag ＆ bone的Maya高腰丹寧短褲，8000元。（rag ＆ bone提供）

曾兩度來台的電音小天后艾麗高登，去年8月公布與藝術經紀人賈斯伯喬普林訂婚後，兩人傳婚禮為躲避狗仔跟拍，想將結婚地點從英國轉往紐約漢普頓，更被發提前入住漢普頓遊樂；人逢喜事精神爽的艾麗，不僅出席Netflix《我們的星球》倫敦首映時，大方與音樂人前男友道基波伊特微笑開聊，日前在巴黎街拍，身穿美國品牌rag ＆ bone風衣與丹寧褲，配著勁裝撥弄秀髮，展現戀愛中女人的甜美。

其實艾麗愛穿的這件低腰丹寧褲，不僅來自訴求完美貼合女性身型的rag ＆ bone新系列，裁片更透過38道工序完成，品牌還分別以女孩名字來命名，像低腰款就稱為Dre，強調是以Boyfriend丹寧褲為雛型，坐下時，腰頭會於骨盤上方，讓臀部及大腿能更舒適；另有Cate中腰、Nina與Maya高腰，以及Ruth超高腰等，總共5種，方便簡化消費者試穿或找尋最適合身型丹寧褲的過程。

(中時 )