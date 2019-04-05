日本東京台菜料理知名廚師劉俊茂，離開故鄉台灣到東京打拚45年，他為攝影足跡繞行世界五大洲，台灣是他心中永遠的「故鄉」，今年返台在大墩文化中心舉辦「故鄉／異鄉—劉俊茂《台日情懷》攝影展」，將展至4月17日，展現總舖師攝影藝術家對故鄉與日本的風土情懷。

今年71歲的劉俊茂，在日本以做台灣鐵路便當聞名，他的台菜也相當受歡迎，他掌廚及掌鏡都長達近半世紀，暱稱為「總舖攝影藝術家」，將料理延伸至攝影藝術，以鏡頭捕捉台、日兩國生活風貌。

台中市大墩文化中心表示，劉俊茂離鄉45年，將鄉愁寄情鏡頭，用鏡頭拉近故鄉台灣和異鄉的距離，此次展出內容分成《一期一會》、《異鄉亦故鄉》、《觀景窗外》及《劉俊茂與富士山的愛情》等四大主題。

劉俊茂表示，他本著對萬物、對人的真誠，攝影和料理都需要如火純青的技術和用心的烹調，希望台灣鄉親在他的攝影作品中，也能感受到他旅居異鄉半世紀，眼見異鄉景、心思故鄉情，異鄉亦故鄉的情懷。

劉俊茂為回饋社會、支持獨居長輩，只要響應捐款給甘霖基金新台幣2萬元，即獲贈一幅攝影展出作品，呼籲各界攜手響應公益義賣活動。

(中時 )