27歲女星周冬雨3年前以電影《七月與安生》封金馬影后，過去她曾因工作和阮經天、余文樂傳緋聞，唯一承認過的緋聞對象是前男友田明鑫。最近網上傳出她和公司請來的英文助教過從甚密，兩人一同遊杜拜，還被拍到親密舉動，雖工作人員已經否認，網友仍吐槽藝人反轉的案例太多，明星的話不敢信了。
昨有網友透露在杜拜機場遇到周冬雨和一個男子狀似親密，不久該男IG被起底，可見兩人不只一起去杜拜，今年過年還兩家人一起過年，曬出團圓飯合影，而男方IG不只關注周冬雨，還關注了「travelwithzhoudongyu（跟周冬雨一起旅行）」的話題標籤，限時動態也貼上兩人合影，並形容是「Soulmate」。
有網友爆料，該名男子是公司為周冬雨請來的英文家教，推測應是日久生情，而陸媒求證周冬雨公司，對方回應：「假的」，否認傳聞，其他網友則說：「明星的否認已經不敢相信了，第一天否認第二天官宣」、「我給大家劈個叉吧」、「現在打臉的事太多了，所以中立，吃個瓜就好了」、「沒有卓偉我都不知道該信誰了」。
(中時電子報)
#周冬雨
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