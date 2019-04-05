連續假期，許多人都會帶小孩去逛大賣場，除了固定採買，多少都會看看能不能撿到好康，不過專家警告，超市的折扣優惠導致消費者購買的垃圾食物大量增加，恐造成肥胖危機。

外媒《dailymail》報導，一份針對超過16000人購物習慣的研究發現，喜歡透過大賣場促銷活動(例如買一送一)購買食品飲料的人，肥胖的可能性比不買特價品的人高出54％。英國癌症研究預防專家琳達．包得表示，超市販賣的巧克力、洋芋、爆米花和鹹味零食等，恐是造成腸癌、乳癌等13種癌症的恐怖推手。

報導指出，選擇大量購買特價商品的消費者，其購買的商品中約有五分之一是不健康的垃圾食品。英國癌症研究中心的研究發現，以兩個成人和兩個孩子的家庭為例，喜歡到大賣場撿便宜的消費者，每個月會多買11件不健康的食品，反而減少買水果三分之一，蔬菜減少四分之一，因為這類產品較少促銷。

(中時電子報)