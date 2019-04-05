台中慈濟醫院腸胃內科林志明醫師建議，沒有病灶且為全身性的搔癢，合併皮膚發黃的現象要及早就醫。（院方提供）

皮膚莫名瘙癢不只是季節轉換造成，台中73歲老先生日前突然全身搔癢，抓癢抓到四肢流血，他四處到皮膚科診所求醫，還自費購買高價藥物塗抹，症狀都不見改善。最後老翁到台中慈濟醫院進行腹部超音波檢查，才發現是肝癌引發，後續安排放射治療，症狀才獲控制。

肝臟與皮膚癢有何關聯？台中慈濟醫院腸胃內科醫師林志明解釋，膽汁由肝臟製造，並存在膽囊內，需要幫助消化時，再排入十二指腸。若肝、膽或胰臟因為發炎、腫瘤或服藥等原因，造成膽管阻塞、膽汁鬱積，膽汁就會跟著血液全身跑，累積在皮膚上呈現搔癢症狀。

林志明指出，肝癌以皮膚癢的方式表現比較特別，也容易讓病人與家屬誤以為是皮膚病、工作勞累產生的倦怠不適，或是掛錯科別。患者往往拖延到肝癌後期，發生肝脾腫大、腹水、黃疸及水腫等症狀，才到醫院就診。

林志明進一步說明，肝腫瘤產生的搔癢，通常是全身性的，合併出現或青或黃的皮膚病變，既不是皮膚疹也沒有病灶。如果本身有慢性肝病病史，出現全身搔癢、臉色發黃等症狀時就更要提高警覺，儘早就醫，如服用不明中草藥也要告知，讓醫師做適當的診斷及治療。

(中時 )