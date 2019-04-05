自己找不到交往對象，朋友、長輩介紹也沒有遇到喜歡的，想來想去好像只有相親一途。不過卻有網友發現，台灣男女在婚配的自我介紹、興趣，男生一定有健身、運動，女生一定有旅行，似乎相當單一。

一名網友在PTT發問，說「現在台灣男女婚配市場自我介紹、興趣，男的一定有健身、運動，女的一定有旅行（是旅行 不是旅遊 或觀光），沒有正式統計，但起碼七八成都是這樣，如果七八成人的興趣都一樣，那這樣自我介紹似乎就沒意義了」。

沒想到眾多網友贊同原PO想法，紛紛留言說「說喜歡旅行美食電影白話就是沒有興趣」、「大家就是平庸才只能去交友平台認識人啊xD」、「事實上就是多數的人根本沒培養興趣，只是硬要說出一個的話，安全牌就是旅行」、「台男興趣會寫健身，是因為女性會列喜歡會運動的對象」。

不過也有人不認同原PO觀點，認為「簡單的比較好切入開始聊天啊」、「規定怎樣才叫興趣？難道要研究昆蟲標本還是蒐集不同紋路的石頭才可以叫興趣？」、「你如果被問到興趣時，可以說你喜歡上PTT發廢文啊」。

(中時電子報)