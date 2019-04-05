前苗栗縣長傅學鵬家族清明近千人掃墓，場面盛大隆重。（巫靜婷攝）

傅家在清明節掃墓，儀式依循古禮進行三獻禮，由前縣長傅學鵬主祭。（巫靜婷攝）

前苗栗縣長傅學鵬（左三）與來自梅州市的傅氏宗親合照留影。（巫靜婷攝）

傅家清明節掃墓循古禮進行，並請來八音團演奏。（巫靜婷攝）

傅家清明祭祖席開近百桌宴席，互相交流感情。（巫靜婷攝）

前苗栗縣長傅學鵬家族與全台各地傅氏宗親近千人，今天齊聚苗栗公館大坑村傅氏墓園掃墓，依傳統三獻禮祭祖掃墓，表達慎終追遠情懷，除依慣例發放獎學金、敬老津貼，因應少子化，延續了去年首次發放的生育津貼，鼓勵子孫增產報國，另有廣東省梅州市宗親團共18人首度來台祭祖，場面隆重熱鬧。

傅氏宗親會指出，傅家祖籍來自大陸梅州市蕉嶺縣，第13世先祖傅常達有7個兒子，在清朝乾隆18年帶領5個兒子渡海來台，選在苗栗縣公館鄉五穀岡開墾，迄今超過260年，家族目前還有1名第18世的長者在世，最小的傳至第23世，5代同堂。

第20世的傅學鵬表示，在台宗親會曾在1992年返回大陸尋根，到了梅州市蕉嶺縣找到當地的傅家，確認其祖婆記錄在祖譜中，兩地本是同根；今年4月3日18名梅州族人首次抵台祭祖，在台宗親會落地招待，並帶他們全台跑透透，一一造訪桃園楊梅、新竹湖口、高雄美濃、屏東竹田等傅家祖堂。

第19世的宗親會總幹事傅家木指出，祭祖日除依慣例發放高中職以上獎學金、滿80歲以上的敬老金，因應少子化，宗老們鼓勵子孫多增產報國，延續了去年首辦的生育津貼，從去年4月1日至今年3月31日止，每名新生兒補助3000元，共約40人申請相關補助。

(中時 )