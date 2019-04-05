新北市議員張志豪邀集相關單位會勘紅火蟻疫情。（葉書宏翻攝）

新北市政府農業局人員進行紅火蟻防治工作。（葉書宏翻攝）

新北市政府3月成立「紅火蟻防治專管中心」，宣稱「從2017年6月到2018年9月，紅火蟻面積減少225公頃，是北部少數面積下降，且下降最多的城市。」對此，新北市議員向中央調閱資料發現，數據並不相符，疫情面積僅減少77公頃。

張志豪表示，在議會曾針對紅火蟻疫情進行質詢，要求市府提供全市疫情相關資料，但，農業局卻以「資料僅國家紅火蟻防治中心才有」為由推託。

張志豪和市議員鄭宇恩、張錦豪、何博文、廖宜琨等一起在議會提案，要求建立專案管理中心及精進管理計畫，以建構統一回報及防治管制平台。市府則於3月成立「紅火蟻防治專管中心」。

農業局3月發布新聞，已召開府級「紅火蟻防治工作小組會議」，將下設「紅火蟻專管中心」，以利即時控管個案防治，並聲稱「依據國家紅火蟻防治中心的資料，新北市從2017年6月到2018年9月以來，紅火蟻面積減少225公頃，是北部少數面積有下降，而且下降面積最多的城市，今年紅火蟻面積持續減少中。」

對此，張志豪、鄭宇恩表示，向國家紅火蟻中心調閱相關縣市近5年的面積、通報件數資料，卻發現市府發布的新聞資料，內容大有問題。

張志豪痛批，根本是斷章取義，故意截取好看的數字對外公布。此外，從管制通報件數來看，新北市2018年258件，不但是2017年122件的一倍以上，且相對其他主要縣市，211％的驚人成長速度更高居第一，令人懷疑紅火蟻疫情失控。

張錦豪則表示，曾在議會中質詢紅火蟻相關問題，他特別注重校園內的紅火蟻問題，曾要求相關單位提出統計數據，但得到的回答卻只有「追蹤列管」，除了一般公園、綠地外，校園安全更是不容忽視，他要求應主動公布校園內的紅火蟻疫情，提醒家長、孩童遠離危險。

鄭宇恩表示，不論農業局宣稱防治面積減少的數字從何而來？為何與中央不同？但面積減少的重要因素，與中央對紅火蟻防治面積的計算基準有關，農業局只宣傳面積減少，有為了自表績效而刻意隱匿「搭順風車」之嫌，心態可議。

(中時 )