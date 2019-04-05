霸王條款卡賴？ 卓榮泰：我任內不可能通過

民進黨內醞釀下周三中執會上提案暫停總統初選，讓堅持按機制走完提名程序的黨主席卓榮泰陷入困境，據透露，一旦中執會通過暫停初選，卓榮泰將請辭黨主席，以示負責。

為避免民調落後的蔡英文在初選時出局，新潮流及非新系挺英勢力將聯手防賴，擬於下周三的中執會上提案暫停初選，並儘速召開臨全會，通過適用2020年總統及立委選舉的提名特別條例，但據了解，卓榮泰認為提名程序已經啟動，若中途減卡，不符程序正義。

針對日前傳出民進黨不排除啟動「霸王條款」，依據黨內「公職候選人提名條例」，透過全代會將初選結果翻盤，卓榮泰連番在臉書發文，強調「我主持的黨中央，我主持的全代會，不可能通過所謂的『霸王條款』；否則我知道自己該負什麼責任！」昨天卓則在臉書上寫道「照步來很難嗎？」在在流露他堅持程序的立場，不論是暫停初選或霸王條款都無法接受。

對於各派系下周三擬聯手攔截初選，據了解，卓榮泰已有請辭的心理準備，一旦初選喊停，就會辭去黨主席一職。卓榮泰1月9月接任民進黨黨主席，若走人任期不滿百日，將是歷任黨員直選主席中任期最短的。

(中時電子報)