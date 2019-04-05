高市家電展5日於巨蛋登場，產值上看2億元。（柯宗緯攝）

高市家電展5日於巨蛋登場，產值上看2億元。（柯宗緯攝）

「家電1元起公益活動」所得全數捐給高雄市脊髓捐傷者協會所主辦的第19屆全國脊髓捐傷者運動大會。（柯宗緯攝）

南台灣規模最大的電器展售會「3C節能家電空調智慧居家生活展」，5日在高雄巨蛋登場，除配合經濟部節能家電補助政策，汰舊換新冷氣、冰箱可享3000元補助外，也祭出超殺優惠，推1折搶標、outlet家電下殺3折起，產值上看2億元。

高雄市電器商業同業公會理事長蔡志亮指出，此次展出規畫智慧變頻家電產品區、節能冷凍空調設備區、綠色節能區、通訊產品區、資訊電腦區、LED事業區、保全科技區、汽車周邊配件區、健康器材區、美容器材區等。

值得一提的是，推出免費檢修服務，替小資族省荷包。蔡志亮表示，一般檢測費約300到500元不等，展覽期間可帶小家電帶到現場，有專業工程師免費檢測，若不方便帶到現場，則有專人到府免費檢測，再提供優惠維修費。

昨開幕舉辦「家電1元起公益活動」，眾多參展廠商提供全新家電，最低以1元起標拍賣方式，出價最高者可將家電帶回家，公益拍賣所得逾10萬元，全數捐給高雄市脊髓捐傷者協會所主辦的第19屆全國脊髓捐傷者運動大會。

另現場有Outlet精品家電特賣會，最低下殺3折起。6至8日天天限額送100個超值福袋，最大獎為移動式水冷氣、電視，為刺激買氣，消費滿3000元再加碼抽任天堂SWITCH。另外設置「健康小站」免費檢測腰圍、血壓、BMI等提醒民眾注意自身健康。

(中時 )