女星周美毅曾參演《新紅樓夢》、《咱們相愛吧》等電視劇，2年前結婚後慰家庭淡出螢光幕，不過近日卻傳出丈夫不僅偷吃，還聯合小三將雙胞胎兒子帶走，讓周美毅情緒崩潰。

根據知情人士爆料，當初周美毅丈夫接近她時，只是想把她當成生孩子的工具，而周美毅為他生下雙胞胎兒子後，母親便去世，未料丈夫竟在周媽媽葬禮提出離婚，還聯合小三強行將兒子們帶走，甚至毆打周美毅的父親，根據《新浪娛樂》報導，經紀人表示周美毅因為家醜外揚，難以承受外界眼光，導致情緒相當不穩定，目前還在平復當中，至於何時出面說明?經紀人表示可能時間得緩緩。

對此周美毅在微博喊話，「你們兩兄弟記住，孕育、生養你們的親生母是我周毅，你們身上流著媽媽的血！記住媽媽的話，這一生都要誠實、善良、勇敢，不能忘根、忘本，更不能認賊做母，媽媽在找你們路上永不放棄」，讓眾多網友看的是於心不忍。

(中時電子報)