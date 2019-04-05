退役大聯盟選手鈴木一朗證實他推掉了日本的國民榮譽賞，內閣官房長官菅義偉(就是日前發布新年號「令和」的人)在5日的記者會上傳達一朗的意願，這是一朗第3度推辭這個獎。其實一朗早在2001年剛赴美時，日本政府就要頒給他了，他那時說等退休之後再說。

今年一朗在水手隊打完開幕戰第二戰時宣布退休，照理說可以領獎了，但一朗這次又(託人傳話)表示：「希望能一直努力到人生落幕時再領獎。」可能對一朗來說，領這個獎就等於終身成就了，而他永遠都不會停下腳步。

菅義偉尊重一朗意願，再度擱置頒獎計畫。這個獎是不隨便給人的，日本史只有26人(加上2011日本女足)獲賞，包括4位棒球選手：衣笠祥雄、長島茂雄、王貞治、松井秀喜。王貞治也是史上首位獲獎者(1977年)。最近一次獲獎的是去年的滑冰名將羽生結弦，還有12人是去世後才獲獎。

之前只有兩人推辭過，盜壘王福本豐、作曲家古關裕而(家屬拒領, 不滿去世之後才給)。現在一朗3次推辭已刷新紀錄，以他的情況來說，領不領獎都不會影響他的歷史地位，反而是這個獎座會因此失色不少。

(中時電子報)