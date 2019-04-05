全台逗陣瘋媽祖！被譽為「全球三大宗教盛事之一」的大甲媽祖遶境活動即將展開。大甲媽體恤北部信眾，史上頭一遭北巡駐駕，大甲鎮瀾宮運來難得一見的大甲媽專屬神轎與華蓋，讓信眾「稜轎腳」、拿「壓轎金」，近距離接觸體驗遶境氛圍、辟邪保平安。

大甲媽祖北巡駐駕結合媽祖光影展系列活動，即日起在北市南港玉成新創中心進行至30日，前台北縣長周錫瑋今天下午1時前往會場參拜，他表示，媽祖是我們的守護神，要祈求媽祖帶給台灣所有人風調雨順、國泰民安，大家都能富足、健康和快樂，相信媽祖一定會答應我們的要求。

周錫瑋說，媽祖是從大陸來的，所有兩岸人民都信奉媽祖，都相信媽祖可帶給我們和平、平安、快樂跟繁榮，所以他用虔誠的心和所有台灣人在一起，祈求媽祖應驗我們所有請求，同時希望明年總統大選，選出一位真正媽祖所要應允的人，這個人一定具備慈悲心、愛國心並愛所有同胞，同時關心社會上痛苦、需要幫忙的人，讓大家都能平安幸福，也可帶來兩岸真正和平死共融。

主辦單位指出，大甲媽祖北巡駐駕媽祖光影展事前皆有完整規畫，所有大小事皆透過擲筊，獲大甲媽同意才可進行，這次迎來平常難得一見的大甲鎮瀾宮出巡媽，以及神轎、華蓋，讓信眾能「稜轎腳」、拿「壓轎金」，現場還有媽祖聯誼會16間友宮神尊駐駕。

此外，大甲媽不但是首次北巡駐駕，更首開先例，讓信眾透過擲筊方式，領受每份100元、限量6萬份的賜財金，信眾也有機會參加八路財神擲筊大賽，只要一次擲出8個聖杯，就能獨得8萬8888元發財金。

(中時 )