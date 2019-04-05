吃純素可以更健康嗎？近200萬網友關注的純素食主義YouTuber們最近豎白旗，他們吃全素卻健康出了問題，而私下開始吃肉和蛋，引起外界撻伐熱議。關於吃全素是否能改善健康的問題， BBC去年曾找醫師實驗一個月，結果出乎意料，他的體重下降4公斤，膽固醇也減少12%。該醫師透露，嘗試吃全素最難過的是不能吃蛋這件事。

素食主義逐漸形成風潮，現在英國全素食者是4年前的4倍。為了解吃全素與健康的關係，BBC電視節目《相信我，我是醫生》（Trust Me Im A Doctor）加爾斯·楊（Giles Yeo）醫師決定嘗試全素食一個月，體驗全素食是否適合他。在這段期間，他除了不吃家禽、家畜和魚類海鮮等肉食，也不吃任何源自於動物的產品，包括蛋、奶和動物凝膠製品。

這位醫師很快發現，全素食並不容易做到，很多跟動物不沾邊的食品，其實都含有動物成分。義大利麵條裏面含有蛋，葡萄酒一定能喝吧？但其實有些酒類飲料製作過程中使用魚骨或其他動物的蛋白質。

全素食會碰上三種營養攝取上的困難。首先是很容易缺乏對骨質健康非常重要的維生素D，需靠豆奶，米漿，有機橙汁和早餐穀片補充。其次是年輕女性易缺碘，牛奶是我們攝取碘的主要來源，但全素食者喝替代品杏仁奶等，含碘量卻非常低，全素食者可能必須直接吃碘補充劑。另一個大問題是維生素B12，在種子類、堅果類或蔬菜裏沒有這種營養，必須吃加工食品如早餐穀片。

醫師親身體驗全素食，最後結果出現令人驚喜的成果，他的體重在1個月下降了4公斤，腰帶小了一號。除了腰圍縮小之外，他的膽固醇也減少了12%。他說，未來不打算完全成為全素食者，但會考慮以後每個月裏有幾天吃全素食。他承認要吃一個月全素讓人有點恐懼，但後來他學到一些全素食食譜，所以覺得還好。「對我來說，最難過的是不能吃蛋，不吃肉我覺得還行。」

(中時電子報)