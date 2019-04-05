女童背部也有毆打的傷痕。（翻攝自網路）

台南1歲女嬰疑遭「不求人」毆打虐死（中天新聞）

女童全身遍體鱗傷，腳部也可看見被打的傷痕。（翻攝自網路）

4月4日兒童節才剛過，台南又傳出疑似虐童事件！一名3歲女童疑似遭到繼父長期體罰，全身多處瘀青，還會被罰站整夜不准睡覺，女童阿姨看不下去報警，還上網爆料公布姊夫惡行。

王姓女子與前夫生下3歲女童，離婚後再與30歲劉姓男子結婚，3人在東區居住，王女的妹妹（女童的小阿姨）經常前往探視，從鄰居口中得知劉男平常會體罰3歲外甥女，內心很不捨。

2日下午，王姓阿姨前往姐姐家中，再度發現外甥女遍體鱗傷，一問知下，才知道是劉男誤認女童任意拿別人的玩具玩，一怒之下拿出衣架毆打女童，同時出拳揍女童背部。

王姓阿姨氣姐姐對自己女兒每次被打的事情總是態度消極，讓孩子無辜受罪，這回苦勸姐姐帶孩子驗傷報警。王女在妹妹勸說下，4日帶女兒前往德高派出所報案，但未對劉男提告。

警方發現是虐童案件，趕緊依照兒童及少年福利權利保障法通報，移請台南市社會局裁處，因女童現由阿姨帶離台南安置，未有立即安危，加上生母不提告，社會局目前以家長不當管教案受理，若認定有施暴，家長將遭處6萬至30萬行政罰鍰。

王女並在臉書社團《爆料公社》公布劉男的照片和資訊，留言「要讓你體會被虐待的感覺」，對此，警方指出此舉涉嫌恐嚇，呼籲女童家屬，勿動用私刑。

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(中時電子報)