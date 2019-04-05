(16:00更新受訪影音與賽後說法)打進4強就確保下周續坐女單世界第1，戴資穎5日在馬來西亞公開賽8強提前碰上「天敵」伊瑟儂，於首局15比18落後時，以一波4比0攻勢扭轉乾坤，終以21比19、21比13勝出，挺進4強也確定第122周盤據球后寶座。

「今天風向跟前兩天不同，比較大了一點，下去的時候要比較快適應，」戴資穎賽後受訪分析獲勝關鍵，「主要是第1局自己後面失誤少一點，比較可以去掌控到跟她抗衡，第1局贏了之後，第2局就會比較有信心一點。」

戴資穎直落2勝伊瑟儂，挺進大馬4強，也確定下周續坐球后寶座。（badminton photo提供）

這是戴資穎生涯第24次遭遇伊瑟儂，過去以10勝13敗居下風，也是少數讓小戴敗多勝少的現役對手。去年亞運團體賽與今年1月馬來西亞大師賽最近兩次遭遇，小戴都以直落2輸給伊瑟儂。

開賽後戴資穎網前小球手感不錯，還有一次強勢殺球讓對手阻擋不及，球打在伊瑟儂臉上。但小戴幾次長球出界，也有多球起高直接遭到重扣，反而讓對手後來居上。

技術暫停後，伊瑟儂多次網前斜勾展現絕妙手感，逐漸拉開到3分領先。所幸小戴立刻改弦易轍，減少後場拉吊，改以快速的網前平推壓制對手速度，連拿4分反超，19平後她先救下伊瑟儂殺球，再以一記扣殺拿下局點，先聲奪人。

次局小戴趁勝追擊，一開始就以7比4領先。伊瑟儂雖然連拿4分追平，接著又看小戴表演，包括10比7領先時，以下手漂亮接下對手殺球，反以網前小球得分，以一波7比2猛攻奠定勝局。最後小戴逼出7個賽末點，而且1個也沒浪費，在多拍來回後以過網切球造成伊瑟儂下手回擊掛網，拿下勝利。

戴資穎尋求今年首冠與大馬公開賽3連霸，由於她和中國大陸陳雨菲、日本奧原希望的積分差距都不到1萬分，球后寶座面臨威脅。不過打入4強之後，確定下周最新排名不會被篡位，盤據球后將達122周，追平前中國大陸名將張寧，繼續向李雪芮的124周女單紀錄邁進。

戴資穎擊敗伊瑟儂後，在混合採訪區被媒體包圍。（讀者提供）

(中時電子報)