距離關子嶺10分鐘車程的台南白河南寮社區，區民維護自然環境，復育螢火蟲棲地，4月至5月春夏交替季節，螢火蟲大爆發，每年賞螢季推出的活動讓遊客念念不忘，今年活動即日起至5月31日止登場，特別與關子嶺餐飲、旅宿業者推出許多優惠，入住合作的溫泉飯店還可享免費賞螢體驗。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處處長張隆城表示，螢火蟲的棲息是證明生態環境的指標之一，因此遊客能在南寮農村與螢共舞，欣賞螢火蟲閃爍光芒的景致，表示在地的環境保護相當成功。

此外，關子嶺溫泉區至南寮社區活動中心僅需10分鐘的車程，張隆城推薦前來泡湯住宿的民眾，前往南寮農村參與賞螢體驗，泡湯、吃雞、品咖啡、賞螢，讓旅遊行程豐富又有趣。

忘了迎接賞螢季，南寮農村特別與關子嶺旅宿、餐飲業者合作，推出賞螢優惠套票、消費滿額禮、加碼贈送禮等。入住合作的溫泉飯店就可享免費賞螢體驗，只要在關子嶺地區合作的餐飲業消費，即可享賞螢體驗優惠價100元（原價每人150元，2歲以下孩童免費）。

南寮農村賞螢季活動即日起至5月31日止，每周一至周四每日一梯次；每周五至周日每日三梯次，每日名額限300人，集合地點於南寮社區活動中心（南寮舊學校—175公路5.5公里處），欲參加者可打電話（06）6822977報名預約，更多詳細內容請上南寮農村文化產業協會官方臉書粉絲專頁查詢。

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