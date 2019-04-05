投入國民黨內總統初選的前台北縣長周錫瑋5日前往大甲媽北巡駐駕會場參拜，周指出，以10年前角逐新北市長的經驗來說，他最有資格講怎麼團結國民黨，民調最高的應該就被徵召，大家就團結支持，所以應團結支持民調最高的高雄市長韓國瑜才對。

周錫瑋認為，黨內機制未明，現在是最好時機點，他在1個多月前就講了，國民黨有意參選總統的人都該開誠布公，坐下來喝團結茶，很高興黨主席吳敦義要請所有參選人談一談，藉機讓大家真正的團結。

周錫瑋還說，最有資格講怎麼團結國民黨的就是他，10前年，他和新北市前市長朱立倫都有意角逐新北市長，當年國民黨秘書長金溥聰丟了一分民調，說朱立倫民調比較高，黨內沒有任何初選，就直接徵召朱立倫參選新北市長。

他表示，2016年同樣也徵召了朱立倫，所以民調最高的應該就被徵召，大家就團結來支持，過去國民黨是用團結的方式來支持民調最高的朱立倫，今天的民調最高是誰大家都知道，大家也應該團結，支持民調最高的高雄市長韓國瑜才對。

周錫瑋強調，這跟見面、公開談是沒有關係的，最好的方法就是主席跟所有有意參選的人談過後，再跟所有人一起再談一次，大家可以公開表明態度，才有助於團結。

至於私下談，會不會被勸退？周錫瑋說，當初是團結支持民調最高的朱立倫參選新北市長跟2016總統，今天也應該要用這樣的方式來做，才會比較公平，也比較合民意。

周錫瑋指出，其實吳敦義已經跟許多有意參選總統的人談過，大家私下或公開也都有表達一些意見，這些意見應該是一致的，就是要團結才能勝選，團結一起支持民調最高的，應該也是大家共同的說法，相信這也是民意、黨員的要求，這應該不會變化才對。

(中時 )