有一回老村長又罵農委會罵到停不下來，主持人戴立綱又要他等一下再說。村長說:「結束了喔? 我有吃中氣藥，撐得住!」解釋他吃了補藥中氣十足，還可以繼續罵。(Youtube截圖)

而民進黨議員張茂楠4日上《新聞龍捲風》時，卻嗆宜蘭村長:「林聰賢還不是你們選出來的?」認為林若是沒當選農業縣長，怎麼會坐上農委會主委位置。(Youtube截圖)

蔡英文總統4日南下嘉義縣，第一站公開行程到水下鄉視察稻熱病關心稻農，農委會主委陳吉仲、縣長翁章良、立委陳明文、蔡易餘等人陪同聽取簡報。之前常上《新聞龍捲風》的宜蘭壯圍鄉新南村長葉慶文，在臉書狂嗆小英，他身為資深民進黨員，怒批「總統下鄉只是走馬看花，用農蟲紅衛兵壓榨欺負農民。2020台灣總統絕對不姓蔡，農民含血淚不支持，墨綠村長亦討厭之!」

之前《新聞龍捲風》常會看到一位宜蘭壯圍鄉新南村長葉慶文上節目，他赤腳帶好幾籮筐著菜為農民發聲，講到激動處常常會站起來雙手揮舞，信手拈來就是歷史典故，還在節目上大秀書法，渾身上下都是「梗」，自稱深綠為民進黨黨員的他，罵起民進黨毫不留情，吸引到許多忠實粉絲，網友都親切稱呼他「村長」。

蔡英文總統4日南下嘉義縣，第一站公開行程到水下鄉視察稻熱病關心稻農，農委會主委陳吉仲、縣長翁章良、立委陳明文、蔡易餘等人陪同聽取簡報，簡報結束後，蔡英文也走進田埂聽取農民心聲除既有保險、休耕政策，陳吉仲當場宣布，今年第一期稻作餘糧收購不限3200公斤，藉以支撐稻米價格。

村長葉慶文在臉書怒批小英，總統下鄉看農民栽種的水稻孳生稻熱病。其實!台灣最嚴重的稻熱病，就是農委會的政策不對，讓農民的生活孳生稻熱病。總統下鄉只是走馬看花，他用農蟲紅衛兵壓榨欺負農民。「2020台灣總統絕對不姓蔡，農民含血淚不支持，墨綠村長亦討厭之，大廈將傾，一木難支，阿彌陀佛!去吧！」

網友留言問「她有沒有順便看福壽螺也會對稻田產生危害的事情呢？」村長回「她只會安排政治醜傭，做領高薪，欺負人民。」該網友也回應「尤其是陳吉仲，洋香瓜和網仔瓜分不清楚，就是不漂亮。」

(中時電子報)