新北市議員羅文崇結合藝人陳子強、新北市警友會永和警友站，在永和區福和國中，舉辦「反毒，從你我做起」宣導活動。（葉書宏翻攝）

青年吸毒問題日益嚴重，為防止犯罪組織誘騙青年學子吸毒，新北市議員羅文崇結合藝人陳子強、新北市警友會永和警友站，在永和區福和國中，舉辦「反毒，從你我做起」宣導活動，希望透過輕鬆歡樂的方式，傳遞反毒的觀念，也讓同學們跟毒品勇敢說不。寓教於樂的表演，豐富獎項的有獎徵答，讓現場學生們反應熱烈。

活動除邀請到孩子王劇團團長吳奇鴻以魔術表演開場，與學生一同宣示拒絕毒品，現場也由多組歌唱團體帶來表演，透過有獎徵答，幫助學生建立正確的毒品及犯罪防治觀念。

新北市議員羅文崇結合藝人陳子強、新北市警友會永和警友站，在永和區福和國中，舉辦「反毒，從你我做起」宣導活動。（葉書宏翻攝）

福和國中校長范筱蓉表示，很感謝羅文崇議員與永和警友站站長游景明的大力協助。建構安全校園、無毒校園非常的重要，透過淺顯易懂的表演，相信孩子都學到很多。

藝人陳子強表示，很高興能再次來到福和國中舉辦反毒宣導活動，有別於以往宣導形式的演講，與學生間有距離感，互動式的表演更能與學生拉近距離，也更能讓學生了解毒品的可怕，並且遠離毒害

新北市議員羅文崇結合藝人陳子強、新北市警友會永和警友站，在永和區福和國中，舉辦「反毒，從你我做起」宣導活動。（葉書宏翻攝）

永和警友站長游景明表示，感謝校長及議員邀請，讓他可以為反毒宣導來盡一點心力，這次宣導有別於教條式的演講，用表演的形式，希望能讓學生們能更加地了解毒品對自身的危害。

羅文崇表示，近年毒品吸食年齡不斷下降是個警訊，如何防治毒品進入校園，已成為非常重要的課題，為了避免犯罪組織利用好奇心，使青少年誤入歧途，特別與學校合作，也邀請陳子強導演、孩子王劇團與永和警友站辦理反毒宣導活動，希望幫助學生保護自己，遠離「毒害」。

(中時 )