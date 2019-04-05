「2019年華夏母親嫘祖故里祭祖大典」於5日上午在四川綿陽市鹽亭縣盛大舉辦，來自台灣與四川的萬名各界人士共襄盛舉。活動宗旨是藉由嫘祖文化的交流活動串連兩岸各界，持續搭建兩岸尋根祭祖、人文交流與經貿合作的平台，進一步促進兩岸心靈契合。

嫘祖，亦稱「蠶神」，是軒轅黃帝的元妃，是司馬遷《史記·五帝本紀》記載的中華民族偉大母親，也是蠶桑文化和絲綢文明的發明創造者，與炎帝、黃帝同為中華民族人文始祖。而鹽亭就是嫘祖的出生地和歸葬地。

國民黨前主席洪秀柱預錄影片在祭典上播放上祝賀祭典大會成功。她在影片中表示，兩岸系出同源、同文同種，嫘祖的故事毫無疑問也是台灣同胞共同記憶的一部分，而透過嫘祖大會則能建構起兩岸同胞尋根認祖的交流管道，引領更多兩岸後世子孫共同守護、發揚先祖事蹟，期許這樣的活動能發揮深遠影響，凝聚更多人心化為磅礡之力，引領兩岸回到和平交流、互惠互利，與邁向融合的正確歷史道路。

(旺報 )