李玉證實將和范冰冰再合作。（圖／翻攝自李玉微博）

女星范冰冰去年因逃稅事件不僅重創演藝事業，還遭開罰約40億台幣，風波過去後，關於范冰冰的下步計畫眾說紛紜，有人指她可能會嫁給李晨引退，日前她還被爆疑轉換跑道開美容院，隨後一名造型師跳出澄清店為他所有，昨(4日)曾和范冰冰合作的導演李玉回答網友問題，證實將和范冰冰合作拍下部電影，也讓粉絲心安不少。

范冰冰先前被爆砸錢開美容院，開幕儀式上更請來男友李晨、弟弟范丞丞、好友張鈞甯等人，但不久後被反轉，一名造型師指范冰冰只是幫他監工，店的老闆其實是他，另有媒體報導，在網上搜尋該美容院的背景時，發現股東為北京麗宮影視文化有限公司，而該公司的大股東為范冰冰媽媽，其次為范冰冰，令網友質疑范冰冰是幕後投資老闆之一。

而導演李玉過去曾和范冰冰合作電影《觀音山》、《萬物生長》等，兩人私下也有好交情，最近有網友問她：「玉導什麼時候和冰冰一起回歸現實題材啊」，她大方回應：「快了」，成為第一個在風波後力挺范冰冰的導演，粉絲也開心說：「聽到您這麼說真的很感動」、「玉導和冰冰是真朋友」、「哭出聲」。

(中時電子報)