一隻在宜蘭縣仁山植物園生活的台灣小彌猴，被遊客發現全身被噴上鮮豔的紅漆，因相當突兀，小彌猴似乎已因此遭到同類排擠，孤立無援一臉無辜，讓人看了相當心疼；縣府農業處畜產科長余瑋翎表示，對小彌猴噴紅漆的行為已違反《野生動物保育法》，可處罰6萬至30萬元，農業處也立即著手裝設誘補籠，希望能盡快抓到這隻小彌猴觀察健康狀況，並設法去除身上的紅漆。

發現這隻全身紅通通小彌猴的是一群遊客，遊客之一呂姓男子表示，他昨天上午與家人前往仁山植物園，在園區入口處附近，看到有猴群經過，但其中一隻竟是一身紅，原以為是不同的品種，但進一步細看，才發現這隻小彌猴竟是被人全身噴上了紅漆，且因為顏色明顯不同，似乎遭到同類排擠，只能孤單地尾隨在後。

縣府農業處畜產科長余瑋翎表示，研判這隻小彌猴因為落入人類佈置的陷阱中，這才遭到全面性地噴上紅漆，之後再被野放或是自行逃脫，台灣彌猴雖然已經不是保育類動物，但此一行為已經違反《野生動物保育法》，農業處人員已經在猴群經常出沒的地點放置陷阱，希望能盡快成功誘捕這隻小彌猴，除了要協助去除身上的紅漆，也要檢查健康狀況，減少紅漆的化學成分對小彌猴所可能造成的進一步傷害。

(中時 )