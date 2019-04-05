新北市議員葉元之4日在臉書上分享一個跟兒童有關的成語「賴神勸童」，意思是「自己造的孽，卻在那裡假惺惺」。葉還用「賴神勸童」造句諷刺「蔡賴之爭」跟NCC主委「被請辭事件」，酸度破表。

葉元之指出，成語「賴神勸童」的來由，是2016年梅姬颱風來襲，時任台南市長的賴清德只放「半天假」，造成學童必須中午冒著風雨回家。

當時網路上出現一張賴神勸女童快回家的照片，被網友認為，就是賴神不放假，才造成女童危險，勸女童回家是一種假惺惺的行為。

葉元之並造句說明「賴神勸童」的用法，藉此暗諷賴清德跟蘇貞昌分別在「蔡賴之爭」跟「NCC主委被請辭事件」中的惺惺作態。

有關「蔡賴之爭」的例句為：賴清德投入民進黨總統初選，挑戰現任總統蔡英文，他卻對外宣稱寧可輸掉這場初選，都不可能傷害蔡英文總統，真的是「賴神勸童」。

另一例句則是：NCC主委詹婷怡「被請辭」，罵過NCC的行政院長蘇貞昌說「主委希望准辭，我們尊重並給予祝福」，實在是「賴神勸童」。

葉元之表示，民進黨政府充滿「賴神勸童」的現象，信手拈來都是案例。像是交通部長林佳龍在逼退觀光局副局長陳淑慧後，居然發訊息「感謝淑慧副局長對觀光局和燈會的重大貢獻，並祝福開啟退休之後的精彩人生」，引發陳淑慧痛批「別消費我，更別公然說謊！」林佳龍完美詮釋「賴神勸童」的意義。

(中時 )