竊賊躲警逃竄 疑彭淮南親哥遭撞亡 15:592019/04/05 中時 莊旻靜 、 楊馨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 自小客車張姓駕駛撞傷騎車彭姓老翁。（翻攝畫面） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警巡邏發現失竊車 惡匪狂逃撞死彭淮南親哥 新竹市南寮派出所員警5日清晨巡邏，發現一台小貨車形跡可疑，並加速躲避警方追查，警方保持距離尾隨，但駕車的33歲張姓男子卻在育英路與中山路431巷口，撞上騎車的87歲彭姓老翁，彭翁送醫不治身亡。據了解，彭翁疑為前中央銀行總裁彭淮南兄長。全案警方仍在釐清中。 (中時 ) #警方 #巡邏 #男子 #中央銀行總裁 #車禍 #新竹 #彭淮南 也許您會感興趣 推薦閱讀 安心智慧零售平台 新竹市正式上線 04:092019/04/02 社會 新竹水道取水口修復後 展示館成新景點 17:432019/04/02 社會 邱一峰軋林思銘 徐兆璋不急 04:102019/04/03 社會 行銷觀光 新竹徵選桐花大使 04:102019/04/03 社會 水道取水口展示館 新竹好景點 04:102019/04/03 社會 初上任接地氣 新竹縣警局長黃家琦帶頭學客語 14:462019/04/03 社會 新竹公園北台灣最長沙坑遊憩區啟用 15:362019/04/03 社會 新竹市議會議長許修睿 當選全國正副議長聯誼會執行長 18:122019/04/03 社會 購車糾紛 新竹水電工擁槍自保被捕 18:392019/04/03 社會 新竹縣警局長 帶頭學客語 04:102019/04/04 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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