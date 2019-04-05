警巡邏發現失竊車 惡匪狂逃撞死彭淮南親哥

新竹市南寮派出所員警5日清晨巡邏，發現一台小貨車形跡可疑，並加速躲避警方追查，警方保持距離尾隨，但駕車的33歲張姓男子卻在育英路與中山路431巷口，撞上騎車的87歲彭姓老翁，彭翁送醫不治身亡。據了解，彭翁疑為前中央銀行總裁彭淮南兄長。全案警方仍在釐清中。

(中時 )