台中市潭秀國中男子排球隊日前代表台灣遠赴克羅埃西亞，出戰2019年世界中學生排球U15錦標賽，以四連勝之姿，一路挺進冠軍戰，將在台灣時間4月6日凌晨12時30分對上中國大陸。台中市長盧秀燕第一時間得知，立即在臉書分享喜訊，並邀請國人為潭秀國中健兒加油。
「球不落地！永不放棄！」盧秀燕在臉書粉絲頁寫到，連續假期第2天，正在歐洲征戰的台灣代表隊以四連勝之姿，挺進2019年世界中學生排球U15錦標賽冠軍戰，將於4月6日凌晨與對手「中國大陸」一較高下。
「台中健兒所向披靡，爭奪世界冠軍！」盧秀燕為潭秀男排選手的精彩表現大聲喝采，也邀請所有國人一同為潭秀國中健兒集氣。最後附上直播網址邀請大家凌晨務必準時收看。
潭秀國中男子排球隊是在3月28日啟程前往歐洲，參加在克羅埃西亞舉辦的2019年世界中學生排球U15錦標賽。校長連秀玉開心表示，台灣男排代表隊在初賽擊敗中國大陸、匈牙利及保加利亞，複賽擊敗法國，順利晉級冠軍賽。
連秀玉說，最終冠軍戰將面對中國大陸，對手的戰績是3勝1負，而台灣代表隊的戰績是4連勝，奪下世界冠軍的機會相當高。
(中時 )
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