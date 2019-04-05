台中市長盧秀燕在臉書分享潭秀男排4連勝喜訊，並預祝奪下世界冠軍。（王文吉翻攝）

排名名校潭秀國中取得代表隊資格，男排選手出國比賽前，與師長合影。（王文吉翻攝）

由潭秀男排選手組成的中華台北代表隊，初賽第一戰擊敗中國大隊，冠軍戰也將再度交手。（王文吉翻攝）

台中市潭秀國中男子排球隊日前代表台灣遠赴克羅埃西亞，出戰2019年世界中學生排球U15錦標賽，以四連勝之姿，一路挺進冠軍戰，將在台灣時間4月6日凌晨12時30分對上中國大陸。台中市長盧秀燕第一時間得知，立即在臉書分享喜訊，並邀請國人為潭秀國中健兒加油。

「球不落地！永不放棄！」盧秀燕在臉書粉絲頁寫到，連續假期第2天，正在歐洲征戰的台灣代表隊以四連勝之姿，挺進2019年世界中學生排球U15錦標賽冠軍戰，將於4月6日凌晨與對手「中國大陸」一較高下。

「台中健兒所向披靡，爭奪世界冠軍！」盧秀燕為潭秀男排選手的精彩表現大聲喝采，也邀請所有國人一同為潭秀國中健兒集氣。最後附上直播網址邀請大家凌晨務必準時收看。

潭秀國中男子排球隊是在3月28日啟程前往歐洲，參加在克羅埃西亞舉辦的2019年世界中學生排球U15錦標賽。校長連秀玉開心表示，台灣男排代表隊在初賽擊敗中國大陸、匈牙利及保加利亞，複賽擊敗法國，順利晉級冠軍賽。

連秀玉說，最終冠軍戰將面對中國大陸，對手的戰績是3勝1負，而台灣代表隊的戰績是4連勝，奪下世界冠軍的機會相當高。

(中時 )