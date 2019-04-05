上網販賣隱形眼鏡、吸鼻器等產品，當心賺錢不成反被罰！食藥署提醒，隱形眼鏡、衛生棉、護腕、體脂機等產品都屬於醫療器材，販售者需具備藥商執照、實體店面，並獲得衛生局核准。一般民眾若自行販賣，可依《藥事法》處以3至200萬元的罰鍰。

食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正黃維生表示，醫療器材分為低風險、中風險、高風險三種。食藥署2012年開始，開放低風險醫材721個品項（如護腕、紗布、OK繃）及中風險醫材18個品項（如體脂機、保險套、衛生棉條）在網路上販售。至於高風險醫材（如心臟支架、節律器等），則完全不可在網路上販售。

黃維生提醒，上網販售醫材，需具備幾項條件，包括具備藥商執照、實體店面、向衛生局提出申請並獲核准，且為合法的產品。黃維生表示，許多民眾在不知情下，在網路上轉賣隱形眼鏡、血壓計，一旦被衛生局發現，將依《藥事法》處以3至200萬元的罰鍰。

食藥署提醒消費者，購買醫材時，應遵循3個步驟，「一認、二看、三會用」。首先確認產品是否為醫療器材，購買時看清楚包裝上的許可證字號，確認清楚標示出廠商名稱、地址、品名、許可證字號、批號、製造日期及有效期間等。使用前，詳閱說明書。如發現不良品，或產生不良反應，可至藥物食品化粧品上市後品質管理系統，或撥打專線02-23960100，進行通報。

(中時 )