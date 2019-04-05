慶玄天上帝聖誕 歌仔戲團3天免費看 16:052019/04/05 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市中和九玄宮為恭祝北極玄天上帝聖誕，於4月4日起一連3天邀請歌仔戲團、藝人表演。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和九玄宮為恭祝北極玄天上帝聖誕，於4月4日起一連3天邀請歌仔戲團、藝人表演。（葉書宏翻攝） 新北市中和九玄宮為恭祝北極玄天上帝聖誕，於4月4日起一連3天邀請歌仔戲團、藝人表演，每天活動於下午2時許開始，歡迎信徒、民眾踴躍參加，除了參拜玄天上帝外，亦可一起前往欣賞精采表演。 值得一提，新北市中和九玄宮今年2月才舉行財神殿安座大典，總統蔡英文致贈「惠澤佑民」匾額，現場吸引百餘名信徒到場觀禮，另外，「五路財神殿」匾額亦為總統蔡英文所贈，在新北市中和區宮廟中相當少見。 (中時 ) #新北 #市中 #玄天上帝 #上帝 #表演 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北推幸福存摺 到親子館玩樂抽大獎 12:222019/04/01 生活 新北國民黨立委第二梯登記公告 主委：坐七望八 11:252019/04/01 生活 老人家是寶 新北議員李坤城媒合捐按摩椅 17:272019/04/01 生活 妻離家與小王住 回來卻多一個娃 22:182019/04/04 生活 全國學生舞蹈比賽特優團隊 經典重現新北 23:402019/04/04 生活 廉潔教育宣導專車活動 新北首站熱鬧啟航 23:402019/04/04 生活 新北紅火蟻疫情 議員質疑：中央地方數據不同調 15:202019/04/05 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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