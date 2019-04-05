新北市中和九玄宮為恭祝北極玄天上帝聖誕，於4月4日起一連3天邀請歌仔戲團、藝人表演。（葉書宏翻攝）

新北市中和九玄宮為恭祝北極玄天上帝聖誕，於4月4日起一連3天邀請歌仔戲團、藝人表演，每天活動於下午2時許開始，歡迎信徒、民眾踴躍參加，除了參拜玄天上帝外，亦可一起前往欣賞精采表演。

值得一提，新北市中和九玄宮今年2月才舉行財神殿安座大典，總統蔡英文致贈「惠澤佑民」匾額，現場吸引百餘名信徒到場觀禮，另外，「五路財神殿」匾額亦為總統蔡英文所贈，在新北市中和區宮廟中相當少見。

(中時 )