手機到哪去了?新莊警分局查察一起毒品案件時，卻傳出陳姓嫌疑人新買2個多月的iPhone7Plus手機不翼而飛，新北地院審理認為承辦員警處理交還手機程序粗糙，判決新莊警分局應支付2萬9865元國賠金。

新莊警分局在2017年3月間查察一起毒品案時，前往陳男的套房搜索並將他的iPhone7 Plus 128G手機扣押，事後檢視發現並無相關犯罪紀錄，就將這支手機交給其他犯罪嫌疑人家屬代管。

事後陳姓男子發現手機不翼而飛，向警方要求歸還，新莊警方雖處分了承辦員警，卻函覆拒絕賠償，陳男認為手機是因員警執行職務行使公權力，卻因過失不法而遺失，向新莊分局提出國賠訴訟。

新北地院審理發現，警方在扣押這支iPhone7Plus128G手機並檢視後，發現並無犯罪事證，卻未循法定程序送交檢察官，而逕將遭扣押手機全數轉交給他人代為保管，由於手機並未列入查扣清單，也沒有在移交時當面清點，顯有疏失。

新北地院認為，新莊分局福營所員警處理交還手機程序相當粗糙，又未製作相關簽收保管單據，以致權責不清，判決警方應對手機遺失負責，計算折舊後判決新莊分局應賠29865元。本案可上訴。

(中時 )