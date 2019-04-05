合歡山國家森林遊樂區高山杜鵑花由於受到今年暖冬影響，以往是5月後開花，如今已陸續開放，喜愛高山花卉的朋友們可以安排行程上合歡山賞花。

去年入冬以來氣候異常，不僅雨水稀少，氣溫也居高不下，花期一般在年中的梅花、櫻花，開得零零落落，也連帶影響梅子產量，國姓鄉的枇杷也因開花情況不佳，結果率掉了3成，甚至連高海拔的玉山杜鵑花期也提前，原本5月為賞花期，如今4月即能看到盛開的美景。

東勢林區管理處指出，春日的陽光和煦，石門山及合歡東峰的玉山杜鵑首先綻放，嬌嫩的花苞甦醒，隨著花瓣逐漸展開，花色由粉紅漸轉為白色，帶著波浪邊緣的花瓣好似舞裙的裙擺，在青翠連綿的山上展開一連串的圓舞曲，讓合歡山增添繽紛色彩。

東勢林區管理處表示，合歡山的玉山杜鵑預估陸續盛開至5月，歡迎喜愛登山的朋友上合歡山欣賞一年一次的高山杜鵑花季，留下美好的回憶，也呼籲大家愛惜山林，把個人垃圾帶下山，共同維護自然環境，相關旅遊資訊可洽合歡山松雪樓詢問(049)2802980。如需住宿服務，可利用網路訂房（網址http：／／tsfs.forest.gov.tw）或撥打訂房專線（04）25229696。

(中時 )