刑事局接獲北市一家工程公司報案，指林姓前董事長涉嫌侵占公司1000萬元，警方經調閱相關帳戶金流，並通知股東及公司會計到案說明，發現林嫌未向銀行申貸資金，公司款項確實為林嫌自行提領或是匯款至個人帳戶，涉嫌業務侵占犯行明確，經通知林嫌到案說明後，依業務侵占罪嫌移送法辦。

警方調查，林嫌於2017年6月擔任工程公司董事長，隨後主導從事機械工程的子公司辦理復業，並兼任該子公司董事長。同年7至10月間，旗下營造公司參與台東縣政府幸福宅工程標案，簽約承攬工程，林嫌以董事長名義，向劉姓股東表示，因機械公司停業已久，欲辦理復業，亟需充實業務內容，可利用幸福宅工程需要大量採購工程所需原物料，遂由營造公司向機械公司採購工程所需原物料，但因公司停業欠缺營運資金，先以股東往來方式借予公司1000萬元。

林嫌假藉公司因業務增加而有向銀行借貸融資的需求，佯稱可向銀行申貸資金，命公司會計匯款1000萬元至其開設的銀行帳戶，其後藉口自行保管銀行存摺及印鑑大小章，以此方式將資金侵占入己，致公司受有1000萬元損害。

林嫌因此於去年10月遭解職，經公司多次寄發存證信函請求返還他所侵占的款項，但都遭林嫌遭拒絕，公司於是向警方報案，控告林嫌業務侵占。

(中時 )