香港男神郭富城同時活躍於歌壇及影壇，堪稱全方位藝人，而如此有實力的他，連外表都優秀，至今53歲了仍凍齡有術、帥到無法無天，粉絲年齡層跨越老中青三代，是香港樂壇公認的「四大天王」之一，沒想到巨星如他，爆出當年被演員訓練班老師看衰，說他外表「全班最醜」，讓網友整個傻眼！

最近有人挖出男神郭富城5年前上節目受訪的影片，向來神祕低調的他，難得談論當年入行的往事，自爆18歲那年進入演員訓練班，成績拿了全班第一名，但老師竟然要他不要得意，「你的外型，是我們同班同學裡最差的一個」，主持人聽聞天王這段被看衰的往事，不可置信直言：「老師眼睛有問題吧？」，但郭富城卻謙虛地說當年真的覺得自己一點都不帥，即使到今天仍沒覺得自己有多帥。

郭富城這段訪談被挖出後，引發熱議，眾人匪夷所思，因為郭富城那張帥臉，從剛出道到現在，僅稍有歲月痕跡，但幾乎沒變化，無論從前到現在都是天菜一枚，甚至翻看他年輕時候的照片，隨便一張都帥到不行，讓網友們大笑「我也想醜成這樣」、「帥而不自知才是真的帥」，更有人推斷老師可能怕當年的郭富城太自傲，才會挑他最顯而易見的優點加以打擊。

(中時電子報)