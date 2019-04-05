高雄渡輪驚傳意外，乘客搭船竟遭釣客害濺血。（柯宗緯攝）

林姓男子搭渡輪疑遭釣客甩鉛錘砸傷頭部，縫了3針。（柯宗緯翻攝）

林姓男子搭渡輪疑遭釣客甩鉛錘砸傷頭部，縫了3針。（柯宗緯翻攝）

林姓男子搭渡輪疑遭釣客甩鉛錘砸傷頭部，縫了3針。（柯宗緯翻攝）

天外飛來橫禍！1名林姓男遊客上月底，搭旗津渡輪在2樓甲板上，疑遭岸邊釣客甩鉛錘砸傷頭部，當場濺血緊急送醫縫了3針，但凶手猶如大海撈針，連警方都束手無策，家屬在臉書爆料公社PO文要揪出這名加害者。

林姓男子的胞妹在爆料公社PO文指出，3月29日全家出遊到旗津，晚間8時40分許，從旗津搭渡輪返回西子灣，準備靠岸時，竟被不明人士以釣魚用的鉛錘，緊急送阮綜合醫院治療，「砸中頭部縫三針」。

林女表示，事後去轄區旗津新濱派出所報案，但警方說到西子灣港邊附近調查，沒有可疑人物，附近也無監視器，「等於海底撈針般的案件」，質疑意外是港邊疏於管理釣客才釀禍，希望網友幫忙揪出這名釣客外，有關單位也須嚴加取締，不要再有受害者。

警方表示，林男報案時已提供鉛錘、驗傷單等事證，但鉛錘難以查出特定指紋，加上渡船頭監視畫面只對靠岸人車，沒有朝岸上，拍不到岸上釣客動態，正調閱沿線路口、商家監視器，追查可疑釣客。

高雄市輪船公司總經理歐秀卿指出，當時渡輪正行進當中，受害男子在2樓甲板上無端遭殃，公司第一時間派員陪同就醫並報警，另乘客船票有保公共意外險，將協助申請理賠，並請警方、港務公司加強取締沿岸違規垂釣。

高雄港務分公司港務處長孫暐炫說，目前高雄港沿岸開放垂釣僅旗后山、紅毛港文化園區，其餘地點嚴禁垂釣，一經查獲違規者將依違反《商港法》處600元罰鍰，得連續罰。

(中時 )