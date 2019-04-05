003艦示意畫面

由於「遼寧」艦和解放軍第一艘自製航母002艦採用滑躍式起飛甲板，無法起降固定翼預警機，因此目前採用的是直升機預警機。不過，第二艘自製航母003艦可望採用電磁彈射器起飛，盛傳解放軍第1代自製固定翼預警機即將首飛，未來上艦後，將大幅提升航母編隊的海上預警能力。

據新浪軍事報導，航空工業一飛院公眾號近日刊文稱，一飛院楊小斌成功完成了新型起落裝置強度設計，使中國成為第2個掌握全機落震試驗技術的國家。

分析認為，這個消息顯示，解放軍自製艦載固定翼預警機已完成全機落震試驗，距離首飛為期不遠，將為解放軍航母編隊戰力帶來另一個歷史性跨越。

文中說，楊小斌先後設計了殲轟-7/-7A、ARJ-21，運-20與小鷹500等大中型飛機的起落架，雖然經驗豐富，但是接收「某型號起落架強度設計任務」時，仍要面對「沒有經驗、沒有參考、沒有實物」的困難局面，完成試驗之後，「為艦載機載荷設計提供了有力支援」。分析認為，這顯示該機是解放軍自製新型艦載機。

航空工業一飛院主要負責運輸飛機研製，而綜觀海軍航母艦載機的情況來看，目前亟需艦載固定翼預警機，因此可以推測，這架飛機應該就是艦載固定翼預警機。

由於航母飛行甲板尺寸較小，艦載機要求在數十米距離完成降落和停止全過程，起落架受到負荷非常大，因此起落架設計是關鍵。分析指出，艦載機降落受力載荷是陸基飛機2-3倍，對起落架強度的要求更高。

而全機落震試驗是艦載機放飛之前的必備項目，以檢驗飛機起落架、機體和設備在大能量衝擊的耐受力。先前相關單位研製殲-15艦載機時，由於經驗不足，無法進行艦載機全機落震試驗，只能進行起落架單體落震試驗，缺乏全機及各種姿態條件衝擊資料，就成了艦載機設計的弱點，也對飛機使用造成了一定影響。

分析指出，研製艦載預警機時，考慮到機載設備較多，精密電子設備對於大能量衝擊比較敏感，一飛院致力突破全機落震試驗這個技術難關， 2015年首先進行全機摸底試驗，2016順利完成相關實驗，並於2018年進行全機落震試驗。目前看來，艦載固定翼預警機全機落震試驗已順利完成，意味這款艦載固定翼預警機已經獲得首飛許可證，首飛指日可待。

分析認為，由於解放軍自製航母升降機、機庫空間尺寸應該不會比美國尼米茲級航母大，限制了艦載預警機的尺寸和重量，因此新型艦載固定翼預警機大小應該和E-2D差不多。而E-2D配備的是T-56A-427渦槳發動機，起飛功率5100馬力，陸製WJ-6C渦槳發動機起飛功率則約為5300馬力，完全能支撐E-2D這類預警機的研製。

此外，中國航發集團還在研製功率更大的7000馬力渦槳發動機，為自製艦載固定翼預警機未來升級提供充足的動力。

另一方面，在艦載固定翼預警機任務系統方面，相關單位已經研製成功機載有源相控陣預警雷達技術，解決了了數位陣列，以及空時自我調整處理等關鍵技術，發展一型與E-2D上面APY-9相當，或者近似機載預警雷達，並沒有太大的技術障礙。此外，中國也研製了成功新一代高速寬速資料鏈、協同交戰系統等，都能裝備在艦載固定翼預警機上，得以加強飛機探測力與指揮控制力。

(中時電子報)