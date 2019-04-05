前新北市長朱立倫7日將與國民黨主席吳敦義展開「吳朱會」，不過，面對朱主張兩人應公開見面展現黨的團結，國民黨中央今稱會後由文傳會統一轉述；黨主席吳敦義受訪也說，雙方會談全公開「沒有這種事」，且每位都一致，沒有任何例外。對此，前黨主席洪秀柱下午受訪則說，「其實事無不可對人言，大家坦誠最重要」。

朱籲「吳朱會」全程公開 文傳會火速聲明拒絕

面對媒體詢問「吳朱會」是否公開較好，洪秀柱今出席「蔣公，我們懷念您！」紀念大會後表示，「我覺得公開很好啊！」私下要談也不是不可以，但總是公開談談後，私下要談「另外再說嘛！」半夜打個電話也是私下會談啊！

談起目前黨內總統初選狀況，洪秀柱則說，希望一些事情做得圓滿，讓每位參選人心裡都不要有怨恨；若讓參選人心中存有不公平、怨恨念頭，最後無論誰出線，對選舉都不是好事，所以希望大家非常坦誠、開誠佈公，真的是為團結、最後的勝利放下成見。

被問及吳敦義的做法是否無助黨內團結？洪表示，這部分不便評論，「要看每個人的心中感受」。

(中時 )