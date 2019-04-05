歐吉虎瘦了13公斤。(混血兒提供)

安苡葳。(混血兒提供)

混血兒娛樂旗下饒舌團體「臭屁嬰仔」推出新單曲〈愛情摩天輪〉，打造電音兼具饒舌的慢搖神曲，並攜手「大芭比」安苡葳合作。

安苡葳當年以女團「芭比」締造〈觸電〉、〈搖咧搖咧〉、〈使勁搖〉等神曲，臭屁嬰仔聽聞跟心目中女神合作時都不敢置信，更告白：「真的是聽姐姐歌長大的，想都沒想到有天居然能和本尊合作，興奮到不行！姐姐不只是我的菜，一定也是大家的菜！ 」

歐吉虎在MV中和安苡葳飾演老夫老妻，為跟女神合作積極剷肉、從原本破百體重瘦了13公斤；三人還首度挑戰跳舞，為此苦練兩週，但剪輯MV時，又決定「自宮」跳舞畫面，呈現練舞2週、拍攝跳了2小時最後全部剪光光的結局。

安苡葳給予三位鮮肉高度肯定：「三位屁孩都很有禮貌，胖虎貼心嘴甜、屁辰很文青達禮、立勝很有個性給人有安全感，三位的結合等於完美男團。當然我是最幸福的啦。」她接獲邀約時一口就答應，但在錄音、拍MV時罹患重感冒，甚至引發神經發炎、全身骨頭疼痛，她毅然取消原本住院檢查行程，只吃消炎藥敬業開工，還要大家別擔心。

新歌名稱剛好搭上高雄市長韓國瑜曾提出的「愛情摩天輪」話題潮流，臭屁嬰仔用摩天輪來比喻愛情，扮演愛神角色「帶大家進入到一個充滿愛的摩天輪裡，告訴你，怎麼愛才最有感覺！」

(中時 )