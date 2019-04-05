為迎接兒童節連假，台南市南瀛天文館特別安排了「太空童樂會」系列活動，連假期間更推出親子同行者，12歲以下兒童享免費看星象劇場及參觀天文展示館的優惠，所以每場電影星象劇場內也都有著滿滿的民眾。

南瀛天文館「太空童樂會」即日起至7日展開，以天文主題趣味活動讓孩子們進入星星的世界，「星球史萊姆」為今年首次推出的科學手作活動，許多小朋友專注地拿著碗倒入膠水、硼酸、小蘇打粉及珠光粉等材料，和爸媽一起動手玩創意，調製出色彩繽紛的史萊姆，讓大家驚呼連連。

歷年廣受歡迎的「南瀛獵人學校」也在兒童節登場，以天文與生態主題定向樁設計專屬的「狩獵活動」，讓參與課程的大小獵人們，在館區內透過提示，尋找台灣特有生態。每年的獵人學校都會有對天文有熱情的「鐵粉」參加，此次也有參加過今年寒假營隊的小朋友再次前來。

一名來自台南的家長表示，獵人學校課程中用「天文大配對」遊戲學習東西方星座，並安排觀看星象劇場節目，激發了孩子對天文與飛行的想像力與熱情，收穫豐富。

除了「太空童樂會」主題活動，連假期間還有「日本修曼機器人」免費體驗機器人組裝課程，和科學魔術表演等精彩活動。玩不過癮的民眾，星期六晚上還可以留下來參加夜間星空導覽，神遊動人的星座故事與傳說。

2019.04.05台南市▲台南市南瀛天文館推出科學泡泡秀表演，小朋友看了覺得好驚奇。（劉秀芬攝）

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